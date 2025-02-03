شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: استقبلنا حوالى 8 ملايين زيارة طبية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال عدنان أبو حسنة المتحدث الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الأوضاع الصحية في قطاع غزة متدهور، والخمس الأشهر الماضية آلاف من المرضى، بسبب تدمير المشافى وإنهيار المنظومة الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، إننا استقبلنا حوالى 8 ملايين زيارة طبية في قطاع غزة ، وهذا دليل على معانا أهالى قطاع غزة، مؤكدأ أنه تم مضاعفة العيادات في قطاع غزة ورفح، وكذلك عودة مركز غزة للعمل مرة أخري.

وتابع عدنان أبو حسنة، أنه لديهم أكثر من 13 ألف موظف في الوكالة بقطاع غزة نقدم الخدمات للأهالى بصفة دائمة، مشيرا إلى أن الوكالة تستقبل المعونات، ويتم توزيعها على أهالى قطاع غزة مباشرة.