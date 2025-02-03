أخبار مصر.. الطقس غدا الثلاثاء.. شبورة كثيفة صباحا وبرودة شديدة ليلا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 4 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير المنشآت والمبانى الخاصة بالتعليم العالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة استكمال تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتطبيق نظم وبرامج الرقمنة لتطوير وتحديث التعليم العالي وكافة مجالات البحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيات الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والبحث العلمي، وربط التعليم العالي ومجالات البحث العلمي في مصر بسوق العمل واحتياجات التنمية، بما في ذلك عن طريق التركيز على المؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في المجالات والدراسات العلمية والتطبيقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.

الحكومة: نستهدف تحويل مصر للمقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وذلك في إطار استراتيجية ترويج السياحة.

جري اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الأحد مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط. حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة التخفيضات الوهمية فى الأوكازيون الشتوى أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي " الأوكازيون الشتوي" فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا علي عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، عن إطلاق مبادرة جديدة قريبًا لتحويل الابتكارات إلى منتجات اقتصادية بقيمة 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن كل إقليم تنموي سيتم ربطه باحتياجات الصناعة ومؤسسات الدولة، مما يتيح لمجالس الجامعات والبحث العلمي العمل وفق خطط تلبي متطلبات السوق والاقتصاد الوطني. وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى رؤساء تحرير الصحف اليوميةأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي، ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا، وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، جاء ذلك خلال اللقاء الموسّع الذي عقده الوزير مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى رؤساء تحرير الصحف اليوميةأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي، ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا، وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، جاء ذلك خلال اللقاء الموسّع الذي عقده الوزير مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة. التعليم العالى: إطلاق مبادرة جديدة قريبا لتحويل الابتكارات لمنتجات اقتصادية حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة التخفيضات الوهمية فى الأوكازيون الشتوى

أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص. قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن الاحتياجات المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا. وزير الرى: احتياجاتنا المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا تواصلت اليوم عمليات عبور المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين المتضررين من الأحداث الجارية. تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 52 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 9 آلاف طن، ثم التمور بإجمالى 3 آلاف طن، بينما بلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 65 ألف طن، وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. دخول 222 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبوسالم اليوم ذكر موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، بدخول 222 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم اليوم وحتى الآن، ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة. دخول 222 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبوسالم اليوم الزراعة تعلن تصدير 52 ألف طن موالح الأسبوع الماضى تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 4 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. الطقس غدا الثلاثاء 4 فبراير 2025.. شبورة كثيفة صباحا وبرودة شديدة ليلا تواصل عبور المساعدات من مصر إلى غزة واستقبال مرضى ومصابين عبر معبر رفح

وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكى ضرورة استدامة وتثبيت وقف إطلاق النار بغزةوزارة العمل: 1575 فُرصة عمل جديدة فى 48 شركة خاصة فى 12 مُحافظة