شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى مشروعات المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وشهد اللقاء متابعة بعض مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعى الجارية على أراضى محافظات الجمهورية وتوفير الأراضى اللازمة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مشروعات الصندوق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعى فى توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودى الدخل بالمحافظات فى إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان التى تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن جانبها، أكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى على حرصها للتنسيق والتعاون بين الصندوق والوزارة وجميع المحافظات بما يساهم فى تنفيذ خطط الصندوق لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودى الدخل.