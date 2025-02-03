شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد تقدمة المسيح إلى الهيكل بكنيسة العذراء بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

ترأس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالمعادي. كذلك، قام صاحب الغبطة بسيامة مجموعة شمامسة الرعية، حيث شارك في الصلاة الأب يوحنا عادل، راعي الكنيسة، والأب روماني فوزي، مدير الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

وأكد الأب البطريرك في كلمة العظة، فرحته بأبنائه دومًا، خاصة اليوم بحصول العديد من الشمامسة الصغار، والكبار علي الدرجات المختلفة، متطرقًا إلى الكلمة الروحية عن رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي، ورسالة الفرح التي قدمها بولس الرسول، برغم وجوده في السجن، وربط غبطته ذلك بالصعوبات، التي نمر بها في حياتنا اليومية، وأنه برغم تلك الصعوبات فرسالة الله لنا هي الفرح، والرجاء، وهي شهادتنا كمسيحيين.

كذلك، ألقى الأب يوحنا كلمة رحب فيها بغبطة البطريرك، معبرًا عن سعادته بالشمامسة المحتفى بهم، مهنئًا جميع الحاضرين بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل، الذي هو عيد جميع المكرسين والمكرسات.