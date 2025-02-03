شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الحجر الزراعى يشارك فى اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي إلي الكويت، للمشاركة في اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، والتي عقدت خلال الفترة 2- 3 فبراير بالكويت برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار "المنسي" إلي أنه تم التوافق بين الجانبين علي تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلي الكويت الشقيق من خلال تحديد نقاط اتصال مباشرة يتم من خلالها إزالة اية عوائق، بالإضافة إلي استمرار الإجراءات المتعلقة بتصدير الخضر والفاكهة الطازجة دون أية إجراءات إضافية أخري.

جدير بالذكر، أنه شارك في أعمال اللجنة العديد من كبار المسؤولين بالدولتين مما يعكس الرؤية السياسية في ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين.

