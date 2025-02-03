شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد حفل تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حفل تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بديل العشوائيات الذي نظمه الصندوق، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور عمرو عثمان مدير عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من رؤساء المدن المطورة.

وأكد الدكتورإبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحرص على إقامة المناطق السكنية المطورة التى تليق بالمواطن المصرى، وتقديم خدمات متكاملة بها في ضوء التنمية الكبيرة التى تشهدها مصر جنباً إلى جنب مع الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، وتوفير الخدمات التى تناسبه سعيًا لحياة كريمة لكل المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتحسين الخصائص السكانية لقاطنى المناطق المطورة باعتبارها من الأولويات التي وضعتها الدولة نصب عينيها من أجل تحسين حياة المواطنين .

شهد الحفل تكريم عدد من مسؤولي المناطق المطورة من بينهم اللواء إبراهيم عوض مستشار محافظ القاهرة للمناطق المطورة، ومحمد عيد رئيس جهاز مدينة الخيالة، وعمرو مجدي رئيس جهاز مدينة أهالينا، وجمال بركات رئيس جهاز مدينة روضة السيدة، وعبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس جهاز مدينة المحروسة، وإيهاب محمد رئيس جهاز مدينة معًا.