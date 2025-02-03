شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول من العام الدراسى 2024 /2025، ستكون متاحة خلال ساعات على موقع محافظة القاهرة برقم الجلوس، موجها التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية.

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية 58.59%.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.