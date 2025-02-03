أخبار مصر

محافظ القاهرة: إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

0 نشر
0 تبليغ

محافظ القاهرة: إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوى

الإثنين، 03 فبراير 2025 02:15 م

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول من العام الدراسى 2024 /2025، ستكون متاحة خلال ساعات على موقع محافظة القاهرة برقم الجلوس، موجها التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية.

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية 58.59%.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا