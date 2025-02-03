"المصرية للأقمار الصناعية": تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير الخدمات

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أكد اللواء سامح قته، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية والعضو المنتدب، على سعي الشركة الدائم لتعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الشركاء الدوليين بما يعود بالفائدة على الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار التعاون بين الشركات الرائدة في مجال الأقمار الصناعية والاتصالات.

كما أعرب اللواء قته على التزام نايل سات بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية بما في ذلك يوتلسات لضمان تقديم الخدمات المتطورة عالية التقنية التي تلبي تطلعات عملاء الشركة بشكل دائم.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء سامح قته، ايفا برنيكي الرئيس التنفيذي لشركة يوتلسات، والوفد رفيع المستوى المرافق لها في مقر الشركة أمس.

وخلال اللقاء ناقش رئيس مجلس إدارة نايل سات مع الوفد الفرنسي سبل تعزيز التعاون التقني والتكنولوجي، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال تشغيل الأقمار الصناعية وتطوير خدمات البث التلفزيوني عالي الجودة ، كما تمت مناقشة آفاق توسيع نطاق الخدمات المشتركة لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الشركتين، والبحث عن فرص جديدة للتعاون في مجالات البث التلفزيوني والاتصالات الفضائية لمواكبة التحديات العالمية الناشئة، كما عكست الزيارة التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات لتحقيق التميز في مجال الاتصالات الفضائية.