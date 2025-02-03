شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوية تعلن تعليق كشوف نتائج الامتحانات بأماكن ظاهرة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المدارس الثانوية توفير نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث أكدت المدارس على أنه تم إعلان النتائج من خلال تعليقها فى كشوف داخل المدارس فى أماكن ظاهرة للطلاب يستطيعوا الحصول عليها بشكل مجانى، كما قامت بعض المدارس بتوفير النتائج للطلاب عبر صفحتها الرسمية من خلال روابط يتم الضغط عليها وفتحها ومعرفة النتائج.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام انطلقت خلال الفترة من 11 حتى 16 يناير الماضى.

وبدأت المديريات التعليمية والإدارات الأسبوع الماضى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، حيث أتاحت المديريات التعليمية النتائج للطلاب عبر المواقع الرسمية لها لتمكين الطلاب من معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتعلن نتائج الطلاب فى صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، كما انتهت بعض المديريات من إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 25 يناير الماضى وتستمر حتى 6 فبراير الجارى، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.