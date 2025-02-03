شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء العمل بالأوكازيون الشتوى 2025 ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق العمل بـ الأوكازيون الشتوى 2025 لعام 2025 ويستمر لمدة شهر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة: نستهدف تحويل مصر للمقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وذلك في إطار استراتيجية ترويج السياحة.

وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكى ضرورة استدامة وتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

جري اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الأحد مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين العمل بـ الأوكازيون الشتوى 2025 لعام 2025 ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال المشاركة فى التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة فى دائرتها محالهم التجارية، وكذلك إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص. قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن الاحتياجات المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا. وزير الرى: احتياجاتنا المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا تواصلت اليوم عمليات عبور المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين المتضررين من الأحداث الجارية. يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن كيفية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع فتح باب التظلم على نتائج الامتحانات. الزراعة تعلن تصدير 52 ألف طن موالح الأسبوع الماضى كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3-2-2025 ، تزامنا مع استمرار اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار ، واستمرار الأجواء الشتوية شديدة البرودة ليلا. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، وفقًا لأحدث التحديثات الواردة من سوق الذهب وسط تراجع طفيف تراوح من 10 جنيهات في الجرام الواحد ونحو 80 جنيها في الجنيه الذهب، وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4457.2 جنيها للجرام، بتراجع نحو 11.5 جنيها في حين سجل عيار 21 نحو 3900 جنيه، بتراجع 10 جنيهات أما عيار 18 فقد بلغ سعره 3342.7 جنيها. تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 3-2-2025.. وعيار 21 يسجل 3900 جنيه تحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا.. حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اليوم الإثنين وزارة العمل: 1575 فُرصة عمل جديدة فى 48 شركة خاصة فى 12 مُحافظةتواصل عبور المساعدات من مصر إلى غزة واستقبال مرضى ومصابين عبر معبر رفحالمادة بـ35 جنيهًا.. خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة

وزارة التموين تبدأ اليوم العمل بالأوكازيون الشتوى 2025