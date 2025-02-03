شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخففوا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع باعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث تستمر الأجواء شديدة البرودة ليلا.

يأتى ذلك تزامنا مع تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الأربعاء المقبل يصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة و نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح (45:35 كم/س) .

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم الانخداع بدرجات الحرارة فى ساعات النهار خاصة وأن هناك فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل ل 10 درجات أحيانا ، مؤكدة ضرورى ارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس .

ويسود اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.