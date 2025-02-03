شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: 3.5 مليار عبوة دواء يتم تداولها فى السوق المصرى سنويا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أن حجم العبوات الدوائية المتداولة فى السوق المصرى بلغ 3.5 مليار عبوة، لافتا إلى وجود نمو فى حجم العبوات المتداولة كقيمة يصل إلى 40%.

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال مؤتمر صحفى الآن بهيئة الدواء، إن مصر تصدر لـ 147 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن الهيئة تتحول رقميا في كل خدماتها وسيتم العمل بشكل كامل بنظام الملف الإلكترونى فى تسجيل الدواء.

وأوضح أنه سيتم تعميم تجربة التتبع الدوائى فيما يخص الدواء المصرى من أول ما يكون مواد خام إلي أن يكون عبوة دواء مكتملة الصناعة، وتابع: هذا النظام سيجعلنا نتغلب على وجود ظاهرة المغسوش والمهرب، وتابع: جودة الدواء المصرى تجعله مطمع للتهريب.

وقال إن التابع الدوائى سيوفر معلومات دقيقة عن السوق الدواء، وذلك بما يفيد فى التوزيع الجيد للدواء ومواجهة مشاكل الأدوية منتهية الصلاحية، وتابع: التتبع الدوائى سيعمل على مواجهة غش الدواء، وقبل منتصف فبراير سيتم ميكنة خدمات الدفع الخاص برسوم الخدمات.