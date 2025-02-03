شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسؤول عسكرى كبير موال لروسيا فى انفجار موسكو والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بمقتل مسؤول عسكرى كبير موال لروسيا بعد محاولة اغتياله فى انفجار موسكو.

أفادت خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بأن شخصًا لقي حتفه وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقًا بمجمع " آليي باروسا" السكني الواقع شمال غرب العاصمة الروسية موسكو.

وقال متحدث خدمات الطوارئ في موسكو: "لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقًا بمجمع آليي باروسا (الأشرعة القرمزية) السكني، في شارع أفياتسيونايا، شمال غرب موسكو".