شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بغزة: انتشال جثامين 20 شهيدا من شمال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدفاع المدني بغزة عن انتشال جثامين 20 شهيدا من شمال القطاع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قال محمود بصل، المُتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، إنَّ الوضع الفلسطيني في القطاع صعب للغاية بعد العملية العسكرية الأخيرة التي دمرت المنازل والبنية التحتية بشكل كبير، تاركة السكان بلا مأوى أو أي مقومات للحياة.