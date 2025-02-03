شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: نصدر الدواء المصرى إلى 147 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، أن حجم الأدوية المتداولة فى السوق المصرى يبلغ 3.5 مليار عبوة دواء، وتابع: التتبع الدوائى يستهدف متابعة تحرك 15 مليار فى السوق بأكمله.

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن ما يخص مشاكل أصحاب المكملات الغذائية وعلاقتها بالقرار 725 تم حلها بشكل بسيط.

وأوضح الدكتور على الغمراوى، أن مصر تصدر دواء إلى 147 دولة حول العالم، وقال: التابع الدوائى يساهم فى دعم الصناعة وتأمينها.