شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: حجم تجارة سوق الدواء ارتفع لـ307 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هيئة الدواء المصرية، حصلت على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، وذلك يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء لمستوى تنظيمى مستقر وفعال ومتكامل لتنظيم الأدوية.

وقال‘ إن حجم تجارة الدواء فى مصر به نمو كبير حيث ارتفع إلى 307 مليارات جنيه.

وأضاف أن إعلان منظمة الصحة العالمية «مصر» أول دولة في أفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، هو شهادة جديدة للمنظومة الصحية وسيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لـ سوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية في جودتها وفاعليتها، مما سيخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، ويفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى كل ربوع القارة الأفريقية والوطن العربي وإقليم شرق المتوسط.

وأوضح: نسعى لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أعلى فعالية وجودة في حياة المواطن المصري، مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لتوجه الدولة نحو الاستثمار في كل اركان المنظومة الصحية.

وتابع أن مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على مستوى النضج الـ3 (ML3) لتنظيم الأدوية واللقاحات، موضحًا أن هذا التنصيف جاء بعد إجراء معايرة رسمية لهيئة الدواء المصرية، بواسطة فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، حيث تم التقييم بواسطة «المقارنة المرجعية» وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة تضم أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية منها التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصّد الأسواق، والقدرة على الكشف عن الأحداث المضرة، لتحديد مستوى نضجها ووظائفها.

واعتبر المتحدث الرسمي، أن تنظيم المنتجات الطبية له أهمية بالغة لجميع النظم الصحية لإتاحة اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية عالية الجودة، منوهًا إلى أن نسبة السلطات التنظيمية التي تعمل بكامل طاقتها في العالم تقل عن 30%.

وأكد: تغلبنا على مشكلات كثيرة في القطاع الدوائى وتابع : يتوفر حاليا حولى 97% من الأدوية في السوق المحلى وقال هناك منظومة لتوفير مخزون استراتيجى من الأدوية الحيوية وتابع : المهزون الاستراتيجى حاليا يكفى 3 شهور ونسعى إلي زيادتة الي 6 شهور.