أخبار مصر

هيئة الدواء: ضبط 200 مخزن غير مرخص ونستهدف تشديد الرقابة على الأسواق

0 نشر
0 تبليغ

هيئة الدواء: ضبط 200 مخزن غير مرخص ونستهدف تشديد الرقابة على الأسواق

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: ضبط 200 مخزن غير مرخص ونستهدف تشديد الرقابة على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 03 فبراير 2025 01:07 م

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أنه تم ضبط 200 مخزن دواء غير مرخص مؤخرا، مشيرا إلي أن قرار اشتراطات المخازن يدعم تأمين الدواء المصرى وتوفيرة بفاعلية.

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء خلال مؤتمر صحفى اليوم أن معظم المخازن منضبطين ويطبقون الاشتراطات بشكل جيد وهدفهم الاتساق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة الدواء نستهدف تنشيط الرقابة على الأسواق والقضاء على الأدوية منتهية الصلاحية، قائلا: نتعاون لأقصى درجة مع جميع المصنعين وأطراف الصناعة لتأمين الدواء لكل المصريين.


وأضاف: هناك تحركات مهمة لضبط الأدوية المباعة بشكل غير مشروع على السوشيال ميديا.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements