وزير التموين يفتتح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وايمن رضا امين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ، ر احمد عصام معاون الوزير ، و عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.



وزير التموين يفتتح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان

يقع السوق الحضاري على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 141 باكية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، كما يوفر السوق منافذ لبيع الملابس والأحذية، مما يجعله وجهة شاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.



وزير التموين يتفقد السوق الحضاري بالعاشر من رمضان

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن السوق الحضاري يهدف إلى تنظيم حركة التجارة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، و أن تطوير الأسواق الحضارية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين لافتا إلى أهمية الأسواق المنظمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.



السوق الحضاري بالعاشر من رمضان يوفر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة

يُعد افتتاح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتوفير بيئة تجارية متطورة تساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التموين والتجارة الداخلية.



