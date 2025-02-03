شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 7 سفينة قادمة من أستراليا على متنها 58407 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 4 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة ( PACIFIC K ) و التي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 58407 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15059 طن تشمل : 1990 طن يوريا و 4819 طن كلينكر و 8250 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50352 طن تشمل : 7451 طن ذرة و 2599 طن فول صويا و 1641 طن خشب زان و 7500 طن سكر و 11423 طن حديد و 5976 طن فول و 13000 طن خردة و 762 طن حمص.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 384 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 22 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 640 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 65601 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5554 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 24 حاوية مملوءة و عدد 17 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 747 طن ، كما قامت بتحميل عدد 15 حاوية مملوءة و عدد 20 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ملابس وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 576 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك .



