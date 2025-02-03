شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسليم 50 عقد عمل لذوى الهمم بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أًصدرت وزارة العمل، اليوم، الأثنين، تقريرا حول نشاط مديريات العمل بالمحافظات، ذكرت خلاله أن الدكتور هشام محمد عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر، التقى وفد برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، برئاسة روسيلا فانيللي نائب مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، وبحضور دعاء عرفة مديرة برامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، عماد قواش مدير المشروع، وذلك في إطار زيارة تفقدية لمركز التدريب المهني بالطود، حيث تم عرض النتائج المحققة للشراكة مع WFB لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المهنية في مجالات (الطاقة الشمسية، صيانة المحمول، التبريد والتكييف، الكهرباء، التفصيل والخياطة) كما تم عرض أنشطة البرنامج الخاصة بالتوأمة المهنية وبرامج الاعتماد الدولي لرفع قدرات مسئولي التشغيل بمديرية عمل الأقصر.

ورحب مدير المديرية بوفد البرنامج على أرض الأقصر، مؤكداً على ترحيب السيد محمد جبران وزير العمل بهذه الزيارة والتأكيد على أهمية التعاون مع البرنامج وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ محاور التعاون، مشيراً إلى أن الوزارة تفتح أبوابها لمثل تلك الشراكات الداعمة لمديريات العمل بكافة محافظات الجمهورية ومنها مديرية عمل الأقصر من أجل خدمة أبنائها، كما أكد الدكتور هشام عبد الله مدير المديرية على حرص وزير العمل بتنفيذ برامج تنمية بناء الإنسان تحت مظلة مبادرة بداية التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، وكذلك مشروعات مبادرة «حياة كريمة» والتعاون المثمر بين وزارة العمل وببرنامج الأغذية العالمي.

2- جنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ندوة توعوية داخل شركة كهرباء القناة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة عدد 10 من العاملين بالشركة، حيث تم مناقشة موضوعات (أهداف السلامة والصحة المهنية، مخاطر واشتراطات مقاومة الحريق وكذلك المخاطر الكهربائية داخل أقسام العمل وأهمية توفير وارتداء مهمات الوقاية الشخصية أثناء تأدية العمل).وأكدت وفاء نجاح فهمي مديرية المديرية أن الندوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بتكثيف الأنشطة في مجال تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذا المنشأة ذاتها.

3- الإسماعيلية

سلمت مديرية العمل بالإسماعيلية بحضور اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، 50 عقد عمل لذوي همم للعمل داخل بعض الشركات الخاصة في مجالات النسيج والصباغة والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والاستثمار الصناعي والزراعي، وذلك في احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة.

وأوضح حسن رداد مدير عام المديرية أن تلك الفعالية تأتي تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بدمج ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم تراعى الحد الأدنى للأجور، إلى جانب متابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون لهم داخل أماكن العمل.

4- أسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية في إطار المبادرة الوزارية "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر محطة المياه المرشحة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بديروط، وذلك بمشاركة عدد 35 من العاملين بالمحطة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء من أجل الحفاظ على صحة العامل، والسعي نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.

5- المنيا:

نظم مكتب عمل المنيا التابع لمديرية العمل بالمحافظة، ندوة توعوية حول عمل الأطفال في ظل قانون العمل وقانون الطفل والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، وذلك لعدد 17 من العاملين والعاملات بالهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا.

6- الشرقية

عقدت مديرية عمل الشرقية، ندوة توعية تحت عنوان السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وأشار أحمد عبد الهادي وكيل الوزارة أن هذه الندوات تأتي ضمن توجيهات محمد جبران وزير العمل بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت وضمن الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ولبيئة عمل أكثر أماناً، حيث ناقشت الندوة موضعي سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة وإجراءات السلامة والصحة المهنية في أعمال المقاولات.

7 بأسوان

نظمت مديرية العمل بأسوان الندوة التثقيفية العمالية لعدد 15 مشاركا من العاملين والعاملات بجمعية الشباب المسيحيين بأسوان، والتي دارت حول التوعية بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمواد المتعلقة بتشغيل المرأة وحقوقها والمزايا التي منحها أيها، إلى جانب إلقاء الضوء حول المساواة بين الجنسين في الأجر وعدم التمييز لأسباب يمنعها القانون.

وأفادت المهندسة ليلي عطا الله إسماعيل مدير عام المديرية بأن الندوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف العمالي والتعريف بحقوق وواجبات العامل في قانون العمل ولا سيما المرأة العاملة، حيث تناولت الندوة المزايا التي منحها القانون للمرأة مثل إجازة رعاية الطفل، تخفيض عدد ساعات العمل في حالات معينة وإنشاء دور للحضانة بأماكن العمل التي يزيد فيها عدد العاملين عن 50 عامل مع ذكر وشرح المواد المتعلقة بذلك لرفع مستوى الوعي لدى صاحب المنشأة والعاملين معا، كما تطرقت الندوة للحديث عن أهمية تنظيم الأسرة ودوره في الحفاظ علي كيان الأسرة وإعطاء القدر الكافي من الرعاية لكل طفل داخل الأسرة.

8- سوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوة تثقيفية في إطار المبادرة الوزارية "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر هندسة كهرباء جرجا، وأوضح الدكتور حازم علي حسن مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، فضلاً عن الحفاظ على صحة العامل والسعي نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، وتناولت الندوة شرح القرار رقم 134 لسنة 2003 عن أهمية دور أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية والقرار رقم 126 لسنة 2003 لتوضيح التعريفات الهامة مثل الحوادث الجسيمة، الأمراض العادية والمزمنة والمهنية، إصابات العمل وأهمية إعداد الإحصائيات النصف سنوية.

9- جنوب سيناء :

قامت وفاء نجاح مدير عام مديرية العمل بجنوب سيناء بالتوجه إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة أولى الدورات التدريبية في مجال المشغولات اليدوية لتأهيل الشباب على مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء .وأوضحت وفاء نجاح أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف البرامج التدريبية لأبناء جنوب سيناء والتعاون مع كافة الجهات الخارجية لتأهيل الشباب لسوق العمل.