شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التركية: الرئيس السورى الانتقالى أحمد الشرع يزور تركيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يزور تركيا غدا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استقبل رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

يشار إلى أنه بعد أقل من شهرين من سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع.