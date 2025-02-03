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الرئاسة التركية: الرئيس السورى الانتقالى أحمد الشرع يزور تركيا غدا

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الرئاسة التركية: الرئيس السورى الانتقالى أحمد الشرع يزور تركيا غدا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 03 فبراير 2025 11:36 ص

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يزور تركيا غدا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الأمير ، استقبل رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

يشار إلى أنه بعد أقل من شهرين من سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع.

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