شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: فتح فترة استثنائية للاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح اتحاد نقابات المهن الطبية، فترة استثنائية للاشتراك للمرة الأولى والتجديد والإضافة والحذف في مشروع العلاج للأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة وأسرهم، وذلك بدءاً من أول فبراير وحتى نهاية الشهر على أن تبدا الاستفادة من نفس يوم الاشتراك، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج 45000 جنيه لكل الفئات.

يذكر أن الاشتراك بمشروع علاج أعضاء المهن الطبية يبدء من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر من كل عام.

وحول الأوراق اللازمة للاشتراك أول مرة بمشروع العلاج، فهى:

1- صورة كارنيه النقابة.

2- صورة بطاقة الرقم القومى.

3- صورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2025.

4- صورة حديثة لكل عضو.

5- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها، مثل: صورة بطاقة الرقم القومى - عقد زواج - شهادة ميلاد، وغيرها.

6- صورة كارنيه الدراسة للأبناء عمر 18 عاما فأكثر.

7- شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية أخرى، للإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة.