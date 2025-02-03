شكرا لقرائتكم خبر عن المادة بـ35 جنيهًا.. خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن كيفية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع فتح باب التظلم على نتائج الامتحانات.

فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الأحد 2 فبراير 2025، باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسى الأول، إلكترونيًا، وذلك لمدة 15 يومًا.

وتسهيلًا على أولياء الأمور، أوضحت المديرية عبر موقعها الرسمي، خطوات التظلم إلكترونيًا، على نتيجة الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط الآتي: https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp ، واتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع، حيث أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة، (من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي) 20 جنيهًا، والصف الثالث الإعدادي 35 جنيهًا، والصفين الأول والثانى الثانوى 40 جنيهًا، وذلك للمادة الواحد.

وبدأت المدارس الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، حيث أكدت الإدارات التعليمية إجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس بالإضافة إلى تجهيز الكتب الدراسية للطلاب، وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.

وأشارت الإدارات التعليمية إلى أن الفصل الدراسي الثاني سوف يسير على غرار الترم الأول سواء ما يتعلق بأعمال التقييمات أو التركيز على حضور الطلاب وأيضًا المتابعة المستمرة فى الميدان من جانب الإدارات التعليمية والمديرية.