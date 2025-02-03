شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يواصل استعداداته لاستقبال رحلات العمرة خلال شعبان ورمضان والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بضرورة تكثيف الجهود التنسيقية لضمان جاهزية المطارات المصرية وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمسافرين لأداء مناسك العمرة.. قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بمواصلة تجهيزاتها بمطار القاهرة الدولي لاستقبال معتمري شعبان ورمضان.

وتركزت الاستعدادات داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى مبنى الركاب (2) الخاص برحلات الخطوط الجوية السعودية، ومبنى الركاب (1) المخصص لرحلات شركات الطيران الخاص .

تضمنت تجهيزات مطار القاهرة الدولي توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المعتمرون، حيث تم تخصيص أماكن لارتداء ملابس الإحرام للمتوجهين إلى مكة المكرمة مباشرة، إلى جانب زيادة عدد فرق المنسقين التابعين لمديري مباني الركاب الثلاثة وعدداً من موظفي العلاقات العامة لمساعدة المرضى وكبار السن في إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بعد أداء المناسك، كما تم تعزيز الإرشادات داخل الصالات من خلال زيادة اللوحات الإرشادية داخل صالات السفر وتجهيز الإذاعة الداخلية لتوفير المعلومات والخدمات المطلوبة للمعتمرين.

في هذا السياق، أكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الاستعدادات المكثفة في مطار القاهرة الدولي تأتي ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز كفاءة التشغيل وتقديم تجربة سفر سلسة للمعتمرين، مشيرًا إلى أن المطار يسعى إلى تعزيز دوره كمحور إقليمي رئيسي في حركة الطيران، ودعم جهود الدولة في تسهيل رحلات العمرة وفقا لأعلى معايير الخدمة والجودة.

من جانبه، صرّح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمطار لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، سواء المسافرين على متن مصر للطيران أو الخطوط الجوية السعودية، وأضاف: هناك تعليمات مشددة بالتواجد بين المعتمرين لمساعدتهم، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة سفر المعتمرين وحل أي مشكلات قد تواجههم.

مطار القاهرة يواصل استعداداته لاستقبال رحلات العمرة