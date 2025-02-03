شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تصدير 52 ألف طن موالح الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 52 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 9 آلاف طن، ثم التمور بإجمالى 3 آلاف طن، بينما بلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 65 ألف طن، وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وبذلت وزارة الزراعة جهوداً كبيرة وناجحة لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية والنجاح في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي.

واستهدفت الوزارة ممثلة في الحجر الزراعى أيضاً العمل على تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء من خلال تطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة، بالإضافة التوسع في انشاء معامل فرعية جديدة.

وتم رفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية، حيث تم اعتماد 40 معمل للفحص والتحليل على المستوى الدولي "معامل الصحة الحيوانية والتشخيص السريع والمبكر للأمراض الحيوانية والتناسليات والامصال واللقاحات وتحليل متبقيات المبيدات" لأكثر من 750 اختبار طبقاً للعديد من الاعتمادات الدولية.