شكرا لقرائتكم خبر عن "التحول الرقمي وأثره على الأداء المالى".. رسالة دكتوراه فى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -



الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

وناقش الباحث محمد أنور محمد السيد تركي رسالته للدكتوراه والتى كانت تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تحسين الآداء المالي - دراسة تطبيقية" (The role of digital transformation in improving financial performance: An applied study)، أمام لجنة علمية ضمت إلى جانب محافظ القاهرة كلاً من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور عمر محمد عبد الحميد سالمان، والدكتور محمود مجدي بربري.



مناقشة رسالة دكتوراه

وتناولت الرسالة موضوعاً يواكب التطورات العالمية المعاصرة في مجال التحول الرقمي، حيث قدم الباحث دراسة تطبيقية معمقة تستهدف تحليل وتقييم دور التحول الرقمي في تحسين الأداء المالي، وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة وتطوير الأداء المؤسسي.



السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وإبراهيم صابر محافظ القاهرة