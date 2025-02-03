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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 03 فبراير 2025 09:00 ص

ينشر الخليج 365 لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، للفصل الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط هنا
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94%، كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية 58.59% .

وتتيح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الإثنين الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة برقم الجلوس عبر الرابط التالى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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