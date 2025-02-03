شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكى ضرورة استدامة وتثبيت وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة استدامة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية وبوتيرة مكثفة ومتسارعة؛ لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف؛ لبحث آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على تنفيذ مراحله الثلاثة بشكل كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، بأن الاتصال جاء في إطار التنسيق والتشاور المتواصل بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، ومتابعة للاتصال الذي تم بين رئيس الجمهورية والرئيس الأمريكي، في الأول من فبراير، والبناء على ما شهده هذا الاتصال من حوار إيجابي بين الرئيسين.

وشدد الوزير عبدالعاطي، على الدور الأمريكي المهم لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك إيجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الدائم المنشود بالمنطقة ويحقق الأمن والاستقرار الذي طالما تطلعت إليه شعوب المنطقة، وينهي حالة الصراع القائمة بالإقليم منذ عقود، وذلك بالتعاون الكامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.