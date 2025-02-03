شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنقاذ أطفال شقة فيصل.. 10 نصائح لمواجهة حرائق الشقق والان مع تفاصيل الخبر

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد تدخل عدد من الشباب، وإنقاذهم أفراد أسرة بينهم 3 أطفال، بعد اشتعال حريق بشقتهم، بأحد الأبراج في منطقة كعابيش بفيصل، في محافظة الجيزة، حيث تسلق الشباب واجهة العقار، عبر بلكونات ونوافذ الشقق المجاورة، ونجحوا في مساعدة الأسرة للنجاة من خطر الحريق.



وتتعدد الأسباب التي من شأنها التسبب في اندلاع حرائق الشقق، ما بين ماس كهربائي، وتسرب غاز، أو أسباب أخرى، ولمواجهة كوارث اندلاع النيران بالشقق السكنية، هناك عدة عوامل يجب اتباعها ومنها..

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

9- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل الدفايات الكهربائية، التى ينجم عنها الحرائق.

10- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

من جانبها أمرت جهات التحقيق المختصة في الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال حريق بشقة سكنية، بمنطقة كعبيش بفيصل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.



وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، أقوال شهود عيان، أن النيران اشتعلت بالشقة، وحاصرت الأسرة المقيمة بها، مما دفع عددا من الشباب، لتسلق واجهة العقار، عبر الشقق المجاورة، وتمكنوا من مساعدة أفراد الأسرة، ومن بينهم 3 أطفال، في الإفلات من النيران، وإنقاذهم قبل محاصرة الحريق لهم.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لكشف سبب اشتعال النيران، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وراء نشوب الحريق.



واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.



في مشهد بطولي وشهامة المصريين التي تظهر في المحن، ودائما ما تظهر معادن الرجال، تمكن مجموعة من الشباب من إنقاذ 3 أطفال عالقين داخل شقة سكنية اندلع فيها حريق بمنطقة كعبيش في فيصل.



بكل عزيمة وتحدي تسلق أكثر من 5 شباب من نوافذ الشقق التي تقع بجوار وأسفل الشقة التي شهدت الحريق واجهة العقار وقاموا بـ إنقاذ 3 أطفال من ألسنة اللهب، قبل حدوث الكارثة.

وعلى الفور وصل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده لباقي الشقق السكنية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشباب خلال انقاذهم للأطفال قبل محاصرة النيران لهم.