شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.