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وزارة التموين تبدأ اليوم العمل بالأوكازيون الشتوى 2025

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وزارة التموين تبدأ اليوم العمل بالأوكازيون الشتوى 2025

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين العمل بـ الأوكازيون الشتوى 2025  لعام 2025 ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين مع ضرورة حصول المحال المشاركة فى التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة فى دائرتها محالهم التجارية، وكذلك إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.


وشدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والألتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة لافتا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداَ أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود "الأحذيه والشنط " وغيرها من الأنشطة التجارية ايضاً، كما وجه الوزير بتسهيل الإجراءات لـ أصحاب المحل للمشاركة فى الأوكازيون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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