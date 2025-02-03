شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مهددا: سيحدث شيء قوي للغاية إذا لم نستعد قناة بنما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن حكومة بنما "انتهكت الاتفاق" الذى أبرمته مع الولايات المتحدة، مهدداً بأن "أمراً قوياً للغاية سيحدث" إذا لم تستعد الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما، جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين بقاعدة أندروز قرب واشنطن.

وتزامنت تهديدات ترامب مع زيارة وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو إلى بنما، لبحث مسألة القناة، التى هدد ترامب مراراً بإعادة السيطرة عليها.

أكد ترامب: "لقد انتهكت بنما الاتفاق، والصين هى التى تديره"، مضيفاً: "لم نقم بتسليم القناة إلى الصين، بل سلمناها إلى بنما بكل حماقة.. ولكن سوف نستعيدها وإلا سيحدث شئ قوى للغاية".

والتقى روبيو، رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، حيث أبلغه أن واشنطن ستتخذ "الإجراءات اللازمة" إذا لم تعتمد بنما خطوات فورية لإنهاء ما يراه ترامب "نفوذاً وسيطرة الصين على قناة بنما".

وقال مولينو، بعد المحادثات مع روبيو، إنه سيراجع الاتفاقيات التى تشمل الصين والشركات الصينية، وأعلن عن مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الهجرة، لكنه أكد أن سيادة بلاده على ثانى أكثر الممرات المائية ازدحاماً فى العالم "ليست مطروحة للمناقشة"، وفق ما أوردت "رويترز".

وبعد عودته إلى منصبه، هدّد ترامب بالسيطرة على قناة بنما، التى بنتها الولايات المتحدة فى أوائل القرن العشرين وسلمتها إلى بنما فى عام 1999، مدعياً أن القناة تديرها بكين.

ورفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية بشأن بنما، مما أثار انتقادات من أصدقاء واشنطن وأعدائها فى أمريكا اللاتينية على حد سواء.