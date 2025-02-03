شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2025 تعقد بأسئلة اختيارية ومقالية والان مع تفاصيل الخبر

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بنوعين من الأسئلة اختيارى من متعدد وفق نظام الأوبن بوك ومقالية لقياس مدى قدرة الطالب على إنتاج المعرفة، وتعتبر النسبة الأعلى من الأسئلة هى McQ أو الموضوعية، بينما تمثل المقالية نسبة بسيطة تصل لقرابة 15% فقط من حجم الأسئلة فى كل مادة وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بحيث يستطيع الطالب صاحب القدرات العقلية البسيطة الإجابة عن جزء من الامتحان أما الجزء المخصص للأسئلة ذات المستويات المعرفية العليا لقياس القدرات العقلية العليا لشريحة من الطلاب، موضحة أن الأسئلة تكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.



وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 ستكون بلا أخطاء ومشكلات العام الدراسى الماضى فى الأسئلة لن تتكرر فى امتحان هذا العلم حيث سيتم وضع أسئلة بمواصفات منضبطة خالية من المشكلات الفنية واللغوية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.



