شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول فى الجيزة إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع فتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلكترونيًا.

تسهيلًا على أولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول.

لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط الآتي: https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

، واتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع حين أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه يجب على الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة واستلام الإيصال الدال على الدفع.

وأوضحت أن رسم التظلم للطلاب (من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي) 20 جنيهًا، والصف الثالث الإعدادي 35 جنيهًا، والصفين الأول والثانى الثانوى 40 جنيهًا، وذلك للمادة الواحد.

وبدأت المدارس الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، حيث أكدت الإدارات التعليمية إجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس بالإضافة إلى تجهيز الكتب الدراسية للطلاب، وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.

وأشارت الإدارات التعليمية إلى أن الفصل الدراسي الثاني سوف يسير على غرار الترم الأول سواء ما يتعلق بأعمال التقييمات أو التركيز على حضور الطلاب وأيضًا المتابعة المستمرة فى الميدان من جانب الإدارات التعليمية والمديرية.



