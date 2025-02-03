شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور خالد العنانى المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يزور آيسلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور خالد العنانى المرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، دولة آيسلندا، رافقه خلالها السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولى سفير مصر غير المقيم لدى دولة آيسلندا، والوزير المفوض وائل عبد الوهاب مدير حملة الترشيح، وذلك فى إطار الترويج للحملة.

وعقد المرشح المصرى -خلال الزيارة- عدة لقاءات مع المسئولين الآيسلنديين، شملت وزيرة التعليم والطفولة، والوكيل الدائم لوزارة الخارجية، والوكيل الدائم لوزارة الثقافة، ومستشار رئيسة الوزراء للعلاقات الخارجية، ومندوبة آيسلندا الدائمة لدى اليونسكو، بالإضافة إلى أمين عام الجنة الوطنية الآيسلندية لليونسكو.

واستعرض الدكتور خالد العنانى -خلال اللقاءات- ملامح رؤيته لمنظمة اليونسكو والخطوط العريضة لها، وحرصه -خلال الزيارات التى يقوم بها للدول الأعضاء فى المنظمة- على الاستماع إلى أفكار تلك الدول لتضمينها برؤيته التى يعكف على إعدادها، بحيث تكون رؤية شاملة تعبر عن تطلعات كافة الدول الأعضاء وتتعامل مع شواغلهم.

ومن جانبهم، عبَّر المسئولون الآيسلنديون عن تقديرهم لزيارة الدكتور خالد العنانى، وأكدوا أنهم يولون عمل منظمة اليونسكو أهمية كبيرة وينسقون مع الدول النوردية فى هذا الإطار، خاصة فى ضوء الدور المتعاظم للمنظمة فى الأزمات الإنسانية وحماية التعليم، والتراث الثقافى، وقضايا حقوق الإنسان، بما يعظم من أهمية التفكير فى سبل تعزيز آليات عمل المنظمة فى تلك الموضوعات، كما أشادوا برؤية الدكتور العنانى التى تراعى كافة جوانب عمل منظمة اليونسكو.