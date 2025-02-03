شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 03 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 3-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:52 الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:14

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:12

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:06 م

موعد صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:47 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:02

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:02 م

وقت صلاة المغرب 5:25 م

وقت صلاة العشاء 6:42 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:50

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