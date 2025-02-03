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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 03 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 3-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:16  ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 5:33 م
موعد صلاة العشاء  6:52

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:14
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:56 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:12
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد  صلاة العصر 3:06 م
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:47  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة  العصر 3:02 م
وقت صلاة المغرب 5:25 م
وقت صلاة العشاء 6:42 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06  ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:50

 

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