شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة الإدارية تستعرض تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال ندوة بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

عقدت هيئة الرقابة الإدارية ندوتها الثانية بمناسبة مشاركتها بالدورة الـ ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان " تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( مصر الرقمية - وحدات المراجعة الداخلية) " بمشاركة كل من الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وخبير مكافحة الفساد ، ووكيل مهندس/ خالد زورة رئيس قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي بهيئة الرقابة الإدارية ووكيل دكتور عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومهندس تامر هواش رئيس الإدارة المركزية للبنية المعلوماتية بالهيئة، وقد أدار الندوة وكيل هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وخلال الندوة أكد الحضور على أن مكافحة الفساد التزام دستوري وأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تستند الى مبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون والمساواة والمساءلة، كما تم استعراض منهجية عمل مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية والدروس المستفادة من مراحل تنفيذه وما شملها من فرص وتحديات وما تم تحقيقه من تحسين كفاءة الخدمات الحكومية ، وكذا نشأة وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية بالجهاز الاداري للدولة وبناء قدرات العاملين بها، ودور تلك الوحدات في تطوير تدابير الرقابة الداخلية و الحوكمة بالمؤسسات الحكومية.

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الرقابة الإدارية لنشر ثقافة مجتمعية محفزة للوقاية من الفساد ومكافحته وتسليط الضوء على الجهود التشاركية المبذولة لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.