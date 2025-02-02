شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا الإثنين.. شبورة كثيفة صباحا وتحذير من الطقس ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين 3 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحمود توفيق وزير الداخلية والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة واللواء خالد عبد الهادي الشنفا رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي.

الرئيس السيسى يعرب عن تقدير مصر للمواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينيةالرئيس السيسى يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جيبوتى.. ويؤكد استمرار جهود مصر لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير احمد على بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة.

نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر شهداء الشرطة المدنية وعدد من رجال الدين وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة وطلبة الجامعات والمدارس إلى متحف القوات الجوية تزامنا ًمع الإحتفال بالعيد 73 للشرطة المصرية ، وذلك تقديراً لبطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل فى حفظ الأمن والأمان بكافة ربوع الوطن .

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، الأحد، "سيجريد كاخ" كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94% رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة القادمة للانعقاد غدا الاثنين. رفع الجلسة العامة للشيوخ.. والمجلس يعود للانعقاد غدا محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

أصدر الدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراَ وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوي" لعام 2025 إعتبارا من غدا الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، مسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 02/02/2025. فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2024/2025، إلكترونيًا. تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات شهر فبراير 2025، من فروع بنك ناصر الاجتماعي وذلك بعد قرار الوزيرة بفتح فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة. أعلن موفد القاهرة الإخبارية دخول 174 شاحنة مساعدات من بينها 14 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة ⁧‫السعودية الرياض،‬⁩ فى أول زيارة رسمية إلى المملكة . دخول 250 شاحنة مساعدات بينها 17 للوقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم دخول 250 شاحنة مساعدات من بينها 17 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. دخول 250 شاحنة مساعدات بينها 17 للوقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم الطقس غدا الإثنين 3 فبراير 2025.. شبورة كثيفة صباحا وتحذير من الطقس ليلا تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين 3 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. الطقس غدا الإثنين 3 فبراير 2025.. شبورة كثيفة صباحا وتحذير من الطقس ليلا أول زيارة خارجية للرئيس السورى الجديد.. أحمد الشرع يصل الرياض دخول 174 شاحنة مساعدات بينها 14 شاحنات وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات فبراير 2025 من بنك ناصر فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول فى الجيزة إلكترونيًا وزير التموين يقرر بدء الأوكازيون الشتوى 2025 غدا ولمدة شهرالإسكان: بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

القوات المسلحة تنظم احتفالية "معاً نحمى الوطن" بمتحف القوات الجوية لضباط الشرطة وعدد من أسر الشهداءوزير الخارجية: مستعدون لإدخال أكبر قدر ممكن من مساعدات يحتاجها الفلسطينيين