شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51 ضمن الولايات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51 ضمن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نحن ندفع مئات المليارات من الدولارات لدعم كندا.. لماذا؟.. لا يوجد سبب.. نحن لا نحتاج إلى أي شيء لديهم.. لدينا طاقة غير محدودة، ويجب أن نصنع سياراتنا الخاصة، ولدينا المزيد من الأخشاب أكثر مما يمكننا استخدامه على الإطلاق.. بدون هذا الدعم الضخم، تتوقف كندا عن الوجود كدولة قابلة للحياة".

وتابع: هذا الأمر قاسي لكنه حقيقي!.. لذلك، يجب أن تصبح كندا ولايتنا رقم 51 العزيزة، ضرائب أقل بكثير، وحماية عسكرية أفضل بكثير لشعب كندا - ولا تعريفات".