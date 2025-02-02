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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - دمياط معتز الشربينى

الأحد، 02 فبراير 2025 05:09 م

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة دمياط، بعد اعتماد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع من العام الدراسى 2024\2025 بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائه وبناته من الطلاب الأوائل، معربًا عن أصدق أمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.

 

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة دمياط اضغط هنا ...

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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