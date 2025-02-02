شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة دمياط، بعد اعتماد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع من العام الدراسى 2024\2025 بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائه وبناته من الطلاب الأوائل، معربًا عن أصدق أمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.

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