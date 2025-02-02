شكرا لقرائتكم خبر عن مصر و قطر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت كل من مصر و قطر مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون بين وزارتي العدل في البلدين. وفق وكالة الأنباء القطرية.

وقع المذكرة كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، الذي يزور الدوحة حاليا وإبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القانوني، وتبادل الخبرات في المجالات التدريبية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم وبناء القدرات للممارسين القانونيين، وتبادل القوانين والتشريعات والبحوث والدراسات القانونية، وتنظيم وإقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول الموضوعات المتخصصة في العلوم القانونية، في سبيل الارتقاء بالقطاعات والخدمات القانونية في البلدين الشقيقين.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، اجتمع إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع المستشار عدنان فنجري وزير العدل .

وتم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القانوني بين مصر وقطر وتطويره في مختلف المجالات القانونية والعدلية، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون التي تم توقيعها بين البلدين.

حضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء.