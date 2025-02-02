شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة: تعزيز التعاون القضائى مع الإدارية العُليا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة اليوم، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وضم الوفد السعودي كلًا من فضيلة الشيخ علي بن إبراهيم الداود، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، وفضيلة الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.

وخلال اللقاء، أكد المستشار أحمد عبود حرص مجلس الدولة على توطيد العلاقات القضائية مع الدول الصديقة والشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالنظام القضائي السعودي الذي يحظى بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي لما يتمتع به من مهنية وحياد.

كما أشار رئيس مجلس الدولة إلى الجهود المبذولة في تطوير العمل القضائي، موضحًا أن المجلس دخل في مجالات الرقمنة واعتمد أحدث الأساليب التكنولوجية في كافة مراحل التقاضي، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز التعاون مع الجهات القضائية المماثلة في الدول الشقيقة.



رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد من المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية