شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الناس تتوجه بالشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارتها ودعم الوزارة للمؤسسات الأهلية المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية ورئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، بالشكر والتقدير، للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على زيارتها الكريمة للمستشفى.

وأكد أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية، أن مستشفى الناس، يلتزم بتقديم خدماته العلاجية والتشخيصية بأعلى معايير الجودة، حيث حصل على الاعتماد الكلي من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جاهار" عام 2022، لمدة ثلاث سنوات وهذه أطول مدة يتم منحها في حالات الاعتماد.

كما تقدم حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، بجزيل الشكر وخالص التقدير، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على زيارتهم الكريمة.

وأعرب المدير التنفيذي لمستشفى الناس، عن امتنانه للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على جهود الوزارة الدائمة لدعم المستشفى، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المؤسسات الأهلية المتميزة، بما يضمن استمرارية عملها بالكفاءة والجودة اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

كما يتقدم الطاقم الطبي والإداري، بجزيل الشكر والتقدير على زيارة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمستشفى الناس.

وخلال الجولة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار حرص الحكومة على تشجيع ومساندة المشروعات الصحية الخيرية المتميزة، التي تقدم خدمات بجودة عالية بالمجان لغير القادرين، لافتاً إلى الأهمية البالغة لتلك المشروعات، مؤكداً أهمية التكاتف والتعاون المستمر بين الدولة والمؤسسات الأهلية.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن مثل تلك المشروعات تتكامل مع جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية، وضمان تقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة، بما يُلبي احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية.

وتفقد رئيس الوزراء، غرف الإقامة والعمليات لحديثي الولادة، وغرف العناية المركزة للأطفال، كما تفقد غرفة التدريب الخاصة بالأطباء وفريق التمريض، حيث يتم تدريب الفريق الطبي على سرعة القيام بالتدخلات المختلفة بكفاءة عالية.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء حوار ودي مع طفلة يتم علاجها داخل المستشفى، حيث اطمأن على حالتها، وتمنى لها الشفاء العاجل.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد "غرفة ألعاب الأطفال" و"غرف علاج الأسر الفلسطينية" من قطاع غزة، حيث أوضح المهندس أيمن عباس أن المستشفى استقبل حوالي 25 حالة من الأسر الفلسطينية، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وفي هذا الإطار، حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على المرضى من الأسر الفلسطينية، داعياً الله أن يتم شفاءهم في أسرع وقت، وعودتهم إلى وطنهم في القريب العاجل.

وفي ختام جولته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه، لمستشفى الناس، لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكدت الوزيرة البدء في تخصيص المبلغ المطلوب، مشيرة إلى أنه سبق تخصيص 20 مليون جنيه للمستشفى من الوزارة، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المؤسسات الأهلية المتميزة.



















