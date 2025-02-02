شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الشروق المركزى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح وحدة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الشروق المركزى بتكلفة بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، كما تفقد الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمواطنين.

حضر الافتتاح د. حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية، ود. نرفانا المنصورى مدير عام منطقة الشروق الطبية، ود. أمل محمود إسماعيل مدير مستشفى الشروق المركزى، وسيد جلال رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن افتتاح وحدة الماموجرام يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية ، وتعزيز الكشف المبكر وعلاج الأورام خاصة سرطان الثدى بمحافظة القاهرة وتقديم خدمة طبية متميزة بجودة عالية للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المنظومة الصحية ، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية ، وبما يتناسب مع حجم احتياجات المواطنين .

وتعد وحدة الماموجرام إضافة نوعية لخدمات الرعاية الصحية بمستشفى الشروق المركزى ، حيث تعتمد على احدث التقنيات الطبية لضمان دقة التشخيص، مما يسهم في رفع نسب الشفاء، حيث ستخدم الوحدة ٢٥٠ ألف سيدة سنويا.

ومستشفى الشروق المركزى تتكون من طابقين وتخدم عدة مناطق هى ( مدينة الشروق، وطريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، ومدينتي، وبدر ، ومدينة المستقبل، والعاصمة الإدارية ، وهليوبوليس الجديدة ، ومدينة وصال ، وحدائق العاصمة).

وتقدم المستشفى خدمات الطوارىء، وبها وحدة عناية مركزة تضم ١٠ أسرة ، و٨ أجهزة تنفس صناعي، وتضم ١٠ حضانات ، وغرف عمليات كبرى وصغرى ، وصيدلية ، وعيادات خارجية تضم ٣٠ تخصص طبي تشمل ( باطنة، وأطفال، ونساء وتوليد ، وجراحة عامة، وجراجة مسالك بولية، وجراجة اوعية دموية، ورمد ، وأنف وأذن وحنجرة، وعظام، واسنان، وعلاج طبيعي، وجلدية، وتغذية، وصدر ، وقلب، وكلى، ونفسية وعصبية)، كما تضم المستشفى وحدة غسيل كلوى بها ٢٥ جهاز ، ووحدة أشعة ، ومعامل ، وبنك دم ، وقسم داخلى بعدد ٢٤ سرير.

وفي نهاية زيارته شهد د. إبراهيم صابر المؤتمر العلمي للعلاج الطبيعي الذي نظمته منطقة الشروق الطبية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة برئاسة أ.د نرمين خضر رئيس الجامعة والذي تناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العلاج الطبيعي.