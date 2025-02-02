شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الصادرات الزراعية حققت 10.6 مليار دولار للطازجة والمصنعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن التفتت الحيازى من أهم التحديات التى تواجه الزراعة المصرية، حيث تتجاوز حوالى 3,2 مليون مزارع، وبالتالى تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5%، وبالتالى نستطيع تحقيق طفرة كبيرة فى القطاع الزراعي.

وأضاف أن الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بذلت قصارى جهدها فى استصلاح الأراضى الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكى والوادى ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة فى الزراعة والرى حتى تكون هناك فرصة لزيادة الانتاجية وتحقيق عائد اقتصادى كبير من خلال أيضا التصدير

وأضاف "فاروق" أن الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد مشيرا إلى تطلعه فى انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالى نضمن زيادة مساحة الأراضى الزراعية لأكثر من 10% مهدرة فى الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها

أكد وزير الزراعة على إهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الاورجنيك بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول فى تعقيدات وإجراءات إدارية .

وقال أن الحكومة حاليا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم اولوياتها مؤكدا على دور مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستيراتيجية عالية الجودة والإنتاجية وكذلك دور الإرشاد الزراعى الذى يستعيد مكانته مرة أخرى فى دعم المزارعين مشيرا إلى أنه يوميا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميدانى مع المزراعين فى الحقول والمزارع .

وأشاد بالمزارعين والمصدرين المصريين الذى حققوا هذا العام رقما غير مسبوق فى الصادرات الزراعية تجاوز ال 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة .