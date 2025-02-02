شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس احتفالية اتحادي الرهبانيات النسائية والرجالية والان مع تفاصيل الخبر

ترأس، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، احتفالية اتحادي الرهبانيات النسائية والرجالية بيوبيل المكرسين والمكرسات بالقاهرة، ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، وذلك تحت شعار "حجاج الرجاء على طريق السلام".

شارك في الصلاة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة الأفيلية، بالمعادي.

شارك أيضًا عدد الآباء الكهنة، والرهبان والراهبان، وأبناء مختلف الكنائس الكاثوليكية، والجنسيات، حيث تضمن اليوم تقديم الطلبات المختلفة، والاحتفال بصلاة القداس الإلهي، وممارسة سر المصالحة، والسجود أمام القربان المقدس.

تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، ووفت تكويني، بقيادة الأب جون نيكولا الدومينيكاني، كما تم تقديم كلمات الشكر والتقدير والامتنان لجميع القائمين على اليوم.

الجدير بالذكر أن الاحتفالات اليوبيلية بالحياة المكرسة، ستستمر أيضًا خلال الأيام القادمة.