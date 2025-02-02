شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استحداث دورانات بشوارع المطبعة هرم لتسهيل حركة المركبات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتفتيت الكثافات المرورية بالبؤر الساخنة، خاصة في ضوء ما تشهده العديد من قطاعات المحافظة من تنفيذ مشروعات قومية وهامة لإحداث النهضة التنموية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن شارع الأهرام يشهد تنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق وما يمثلة من أهمية كبيرة الأمر الذي يحتم تنفيذ عددًا من التحويلات المرورية واستحداث دورانات لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتلاشي اي إعاقات مرورية.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة قد تم استحداث عدد من الدورانات الجديدة ببعض الشوارع بنطاق حى الطالبية استجابة للمواطنين ولتلاشي الاختناقات المرورية، في إطار الرصد الدوري للكثافات المرورية بالطرق والمحاور.

وأشار إلى أن الدورانات المستحدثة والتي تمت دراستها من قبل المختصين لضمان كفاءتها جاءت كالتالي:

أولًا: استحداث دوران بمنطقة المطبعة الهرم للمتجه إلى شارع خالد أمين ومناطق محور العريش بدلاً من الدوران الحالى الذى يعوق حركة المرور ويشكل صعوبة لدوران اتوبيسات النقل ذات الحجم الكبير على أن يتم استحداث فتحة مباشرة اتجاهه.

ثانيًا: استحداث دوران فى منطقة المحولات للقادم من محور عمرو بن العاص اتجاه شارع ترسا المحورى بدلاً من المسار الحالى اتجاه شارع الاهرام يساراً والدوران على أن تكون قبل شارع الأهرام أسفل محور عمرو بن العاص والعودة إلى شارع ترسا.

ثالثًا: إضافة دوران قبل قسم مرور ترسا اسفل محور عمرو بن العاص للقادم من مناطق العروبة دوران وعودة اتجاه مطلع محور عمرو بن العاص بدلاً من الدوران الحالى أمام قسم ترسا الذى يشهد عبور المشاة بكثافة وتأمين محيط قسم المرور وإنشاء حرم آمن على أن يتم إنشاء مطب صناعى لتهدئة حركة المركبات وإنشاء دوران اتجاه محور عمرو بن العاص ومناطق العروبة.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية الدورية للأعمال لإزالة اي معوقات ولضمان نجاح الدورانات المستحدثة مع ضرورة استمرار الرصد الدوري للكثافات المرورية واستجابة لمطالب المواطنين الواردة.



