شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94% والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 02:49 م

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024/ 2025 نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩% .

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

