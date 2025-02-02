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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 02 فبراير 2025 02:49 م

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024/ 2025 نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية ٥٨.٥٩% .

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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