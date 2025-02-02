شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، واللواء خالد عبد الهادي الشنفا رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي.