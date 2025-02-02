شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة المنطقة الغربية العسكرية تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 01:58 م

تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باستمرار فتح قنوات التواصل مع الشيوخ والعواقل بكافة المناطق الحدودية، استقبلت قيادة المنطقة الغربية العسكرية عدداً من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة مرسى مطروح والقرى الحدودية التى تقع فى نطاق مسؤلياتها.

وخلال الزيارة نقل اللواء أركان حرب حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكداً حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة.

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل مطروح أن جميع أبناء القبائل يقفون خلف القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار على الحدود الغربية ، معربين عن تقديرهم للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى حماية أمن الوطن وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية .



